Edil solicita placas indicativas para santuário religioso no interior de Coronel Bicaco

Na sessão ordinária do dia 21 de setembro, foi aprovada de forma unânime a proposição nº 079/2021, de autoria do vereador Leandro Briato (PP), que solicita a colocação de placas indicando o caminho até o local onde foi instalada uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, no interior de Coronel Bicaco.

O espaço religioso – situado ao lado do Parque de Rodeios Jesuíno Rodrigues da Rosa na localidade de Esquina Aparecida – foi construído há alguns meses e já atraiu centenas de visitantes.

— Sabemos do tamanho e da importância das orações. A comunidade se desloca até lá para fazer suas orações. Moradores de outras cidades da região também já foram visitar a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Pessoas que viajam pela BR 468 estão indo conhecer o santuário — destacou Leandro Briato.

O progressista ainda pediu que as placas indicativas sejam colocadas antes do dia 12 de outubro, quando acontecerá a 2ª Romaria de Nossa Senhora Aparecida.

