Sicredi é destaque em duas categorias do prêmio Broadcast Projeções

O Sicredi teve destaque, mais uma vez, no prêmio Broadcast Projeções. A instituição cooperativa ficou em 6º lugar no Top Geral e em 7º lugar no Top Básico. Em sua 15ª edição, o prêmio é baseado no ranking AE Projeções e tem o objetivo de premiar as instituições cujas previsões para os principais indicadores econômicos do país mais se aproximam da realidade.

— É muito gratificante ser premiado neste ano, pois, entre outros fatores, a pandemia impôs uma série de dificuldades adicionais para construção de cenários. Essa premiação é, sem dúvidas, resultado da dedicação de toda equipe do Sicredi — contextualiza Pedro Ramos, economista chefe do Sicredi, que ainda destaca o fato de o prêmio demonstrar a consistência do trabalho realizado. — O diferencial deste reconhecimento é que ele parte de uma avaliação sobre todo o cenário macro, não somente uma única variável, o que denota a coerência das análises — explica o economista.

A premiação ocorreu durante o evento online ‘Finança Mais’, transmitido ao vivo nas plataformas do Grupo Estado. O prêmio conta com duas categorias: a Top Geral, em que são avaliadas as previsões econômicas para sete indicadores: inflação medida pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) e pelo IGP-M (Índice Geral de Preços do Mercado), taxa básica de juros (Selic), taxa de câmbio R$/US$, Produto Interno Bruto (PIB), balança comercial e relação entre dívida pública e PIB. Já no Top Básico, são classificadas as estimativas para inflação, câmbio e Selic.

A Agência Estado utiliza metodologia própria para reunir e avaliar dados fornecidos pelas maiores instituições do país, como bancos, corretoras, consultorias, assets, instituições de ensino, entre outras que realizem projeções de indicadores econômicos.

