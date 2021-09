Semana foi de aplicação da segunda e terceira dose da vacina contra Covid-19

O programa de imunização contra a Covid-19 seguiu a todo o vapor nesta última semana em nossa região.

A maioria dos municípios dividiu a aplicação entre a segunda dose para quem estava ainda na fila e a terceira dose para grupos de imunossuprimidos e idosos com mais de 70 anos que tenham se vacinado até o mês de março.

A polêmica criada pelo Ministério da Saúde que chegou a suspender a vacinação de adolescentes, algo que não foi respeitado por diversos municípios do Brasil, não chegou a refletir em nossa região, uma vez que a maioria dos municípios não possuíam doses disponíveis para esse público nesta semana. Tenente Portela, por exemplo, vacinou as pessoas com 17 anos, esgotando as doses e agora aguarda a chegada de novos lotes para convocar as demais faixas etárias. No meio da semana o Ministério da Saúde voltou a atrás e decidiu liberar a vacina, então há de se supor que dentro dos próximos dias haverá novas convocações para adolescentes receberem as primeiras doses de imunizantes.

O Sistema de controle de vacinas da Secretaria Estadual da Saúde ainda não está contabilizando a chamada dose de reforço, ou seja, a terceira dose, no entanto, a maioria dos municípios já estão aplicando.

Tenente Portela fez campanha durante a semana inteira. Vista Gaúcha, Derrubadas e Redentora também aplicaram as terceiras doses, sendo que os dois primeiros anunciaram que esgotaram as doses durante a semana. Redentora, por outro lado, prepara um novo Dia D para esse sábado, 25, onde vai vacinar os imunossuprimidos com a terceira dose, os atrasados com a segunda e adolescentes com a primeira.

No sistema do Governo do Estado, que é usado para critério de dados oficiais, Tenente Portela está com 63,5% ou 8.561 moradores vacinados com duas doses ou com dose única da Janssen. O número refere-se à população geral. Receberam a primeira dose 82,4% dos moradores do município, sendo esse o número total de habitantes vacináveis, descontando, claro, possíveis casos de pessoas que optaram por não receber vacinas.

O município de Derrubadas ultrapassou nesta semana a metade da população com esquema completo de vacinação, chegando aos 52,7%. São 1.477 com duas doses ou imunizados com a dose única. Em relação a primeira dose 74,6% dos moradores de Derrubadas foram imunizados.

Em Vista Gaúcha foram aplicadas 2.095 primeiras doses o que contabiliza 73,5% da população com pelo menos uma dose. Já os que estão com o esquema vacinal completo somam 49,8%. A Secretaria Municipal de Saúde tem feito uso de todas as vacinas que chegam, mas dentro das estratégias, tanto da Secretaria Estadual de Saúde, como da Coordenadoria Regional, a chegada de vacinas não é igualitária, o que faz com que alguns atinjam números mais elevados do que outros.

Redentora por exemplo, tem 48,6% da população vacinada com uma dose e 34,5% com o esquema completo, no entanto, além do número de doses, o município também tem um dos maiores percentuais de crianças e adolescentes da região, ou seja, de público que ainda não foram vacinados, o que faz com que a taxa de imunização ande mais devagar.

Entre os adolescentes, que devem ser imunizados com mais rapidez a partir de agora, Tenente Portela já aplicou uma dose em 19% da população com idade entre 15 e 17 anos e 5% na população com idade entre 12 e 15 anos. A tendência é que esse número ande mais rápido agora que o Ministério da Saúde admitiu oficialmente a inclusão desse público no Programa Nacional de Imunização.

Neste público Derrubadas está com uma percentagem maior de vacinados já que 26% dos adolescentes com idade entre 15 e 17 anos e 12% com idade entre 12 e 14 anos receberam pelo menos uma dose.

Em Vista Gaúcha 21% dos moradores com idade entre 15 e 17 anos receberam uma dose. O município ainda não começou a vacinar adolescentes com idade entre 12 e 14 anos. É bom ressaltar que essa faixa ainda não está sendo contemplada, acontece que alguns deles entraram na lista de prioritários.