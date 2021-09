Sessão especial homenageia os 20 anos da Escola Superior de Saúde do DF

Uma sessão especial, na tarde desta sexta-feira (24), homenageou os 20 anos de fundação da Escola Superior de Ciências da Saúde (ESCS) do Distrito Federal. A instituição pública oferece cursos de graduação em medicina e enfermagem, entre outros. Criada em abril de 2001 por iniciativa da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, a escola oferece, além de cursos de graduação, programas de pós-graduação lato sensu, de mestrado e de doutorado.

Autor do requerimento de homenagem (RQS 272/2021), o senador Izalci Lucas (PSDB-DF) dirigiu a sessão. Ele afirmou que, em seus vinte anos de existência, a ESCS tem alcançado resultados educacionais expressivos. Segundo o senador, a escola é reconhecida pela comunidade da saúde, pela sua excelente formação, com um perfil adequado para o trabalho no serviço público de saúde. Izalci destacou que, desde sua fundação, a ESCS já formou 1.102 médicos e, desde 2009, 323 enfermeiros.

— Esta é uma instituição que deu certo. O reconhecimento de sua qualificação é nacional e internacional. A ESCS é um orgulho para o povo do Distrito Federal – afirmou o senador.

Izalci disse que a ESCS tem um método de ensino inovador, com foco nas necessidades da população. De acordo com o senador, os alunos da escola são orientados para a realidade do Sistema Único de Saúde (SUS). Ele ainda informou que 40% das vagas são destinadas para as cotas. Segundo o senador, a integração da ESCS à Fundação Universidade Aberta do Distrito Federal (Funab), recém-criada, é um novo desafio para os professores e diretores da escola. Ele cobrou que sejam mantidos os recursos orçamentários e o nível de qualidade de ensino da ESCS.

Frejat

O senador Izalci Lucas ainda fez uma homenagem a um dos fundadores da ESCS: o médico Jofran Frejat. Ex-secretário de Saúde do DF, Frejat foi deputado federal pelo Distrito Federal por cinco mandatos. Ele nasceu em Floriano (PI), em 1937, formou-se em Medicina no Rio de Janeiro (RJ), mas fixou residência em Brasília. Morreu em novembro do ano passado, vítima de um câncer.

Adélia Frejat, sobrinha de Jofran Frejat e servidora aposentada da Secretaria de Saúde do DF, disse que o tio tinha em mente a oferta de um ensino de qualidade na área de saúde e, em consequência, um aumento na qualidade do serviço de saúde prestado no Distrito Federal. Adélia Frejat lembrou a história da organização da ESCS e destacou o caráter gratuito dos seus cursos.

— Nesses 20 anos, o ensino de excelência do curso de Medicina conseguiu nota 4 em 2019 e nota máxima em 2007, 2010 e 2013 – registrou Adélia.

Referência

A diretora da ESCS, Marta David Rocha de Moura, agradeceu a homenagem do Senado. Ela, que é pediatra, disse que a escola tem um objetivo social importante, funcionando dentro da estrutura de saúde pública do DF. Segundo a diretora, a formação dos alunos busca a integração com o SUS e a necessidade das comunidades de Brasília. Ela admitiu que a escola enfrentou dificuldades, mas disse que valeu a pena. A diretora ainda afirmou que a ESCS pretende ser uma referência como escola de qualidade, inclusiva e socialmente integrada.

— Estamos vencendo. Sinto muito orgulho de trabalhar com esta instituição e com os servidores, que tanto trabalharam e permitiram que chegássemos até aqui – declarou Marta Moura.

A diretora-executiva da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciência da Saúde (Fepecs), Inocência Rocha da Cunha Fernandes, elogiou a contribuição de professores e colaboradores da ESCS. A Fepecs é responsável pela manutenção da ESCS. A coordenadora do curso de Enfermagem da ESCS, Marta Peralba, afirmou que é uma alegria comemorar os 20 anos da escola e, mais ainda, a referência que a instituição conseguiu ser nos dias atuais.

O médico Ubirajara José de Miranda Júnior, um dos fundadores e professor mais antigo da ESCS, disse se sentir honrado com a homenagem à instituição. Ele disse que a ESCS deu certo e continua dando certo. De acordo com a coordenadora do curso de Medicina da ESCS, Márcia Cardoso, a metodologia de ensino da instituição é inovadora e eficiente.

— Juntos, podemos chegar mais longe. A ESCS tem como princípios a universalidade e a equidade, garantindo e aperfeiçoando a formação de médicos, com compromisso social e melhoria do atendimento – declarou Márcia Cardoso.

Ensino público

Na visão da presidente do Centro Acadêmico de Enfermagem da ESCS, Isabela Alves de Macêdo, a ESCS é um símbolo do ensino superior público e de qualidade. Ela ainda defendeu mais qualidade no serviço público de saúde no país. O presidente do Centro Acadêmico dos Estudantes de Medicina da ESCS (Camescs), Cleyton Oliveira de Souza, exaltou o trabalho de todos envolvidos na fundação e na manutenção da ESCS. Ele, que estudou em escola pública, disse que as lutas existem, mas ressaltou que a homenagem do Senado é um “momento de pausa”, para renovar as forças.

— Que possamos lutar por um ensino público de qualidade. Apesar das dificuldades, a coletividade sempre vai vencer – afirmou.

A coordenadora de Pós-Graduação, Carmélia Santiago Reis, o gerente de Educação Médica, Thiago Blanco Vieira, o médico Sérgio Fernandes, a contadora de histórias Nyedja Gennari, professores e alunos também participaram da sessão.