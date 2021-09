Tenente Portela completa uma semana sem novas contaminações por Covid-19

Desde o dia 17 de setembro quando atingiu 1.757 casos confirmados de Covid-19, Tenente Portela não teve novas contaminações. Do total de infectados, 1.717 já se recuperaram e 35 morreram. O óbito mais recente foi registrado no último dia 22.

Segundo o boletim epidemiológico da sexta-feira (24/9), o município possui cinco casos ativos da doença e 11 pessoas aguardando o resultado de exames laboratoriais.

Os dois pacientes com suspeita de contaminação e que estavam internados no Hospital Santo Antônio (HSA) receberam alta e, agora, nenhum morador de Tenente Portela ocupa leito no HSA em virtude do novo coronavírus.

A Secretaria Municipal da Saúde e Saneamento (SMSS) contabiliza 8.078 testes realizados para detecção do vírus, dos quais, 6.386 resultados foram descartados.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.