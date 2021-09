Primavera no RS deve registrar chuvas abaixo da média em novembro e dezembro

A primavera, que começou às 16h21min da quarta-feira (22/9), deverá apresentar volumes de chuva abaixo da média na maior parte do Rio Grande do Sul, de acordo com o Boletim Clima SIMAGRO nº 04/2021.

O trimestre vai iniciar com padrão de neutralidade, o que deve trazer precipitações regulares no decorrer de outubro. Mas, conforme o meteorologista da Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (SEAPDR), Flávio Varone, o contínuo resfriamento das águas no Oceano Pacífico Equatorial indica a possibilidade de ocorrência do fenômeno La Niña, o que seria determinante para diminuição da chuva sobre o Estado no último bimestre de 2021.

Para outubro, as projeções indicam precipitações próximas da média na maioria das regiões, somente algumas áreas da Campanha e da faixa Leste poderão registrar valores ligeiramente abaixo da normalidade. Em novembro e dezembro, a previsão indica a redução da chuva e são esperados valores abaixo da média em todas as regiões, com maior diminuição da precipitação na Fronteira Oeste, Missões, Alto Uruguai e no Planalto.

O prognóstico das temperaturas mínimas e máximas indicam valores ligeiramente abaixo da normalidade nos meses de outubro e novembro, com valores mais elevados em dezembro.

