Deputado federal de Santo Augusto anuncia que deixará a vida pública

Por meio de nota publicada na quinta-feira (23/9), o deputado federal Jerônimo Goergen (PP-RS) anunciou que não será candidato a qualquer cargo na eleição do próximo ano.

Domiciliado em Santo Augusto, o parlamentar afirmou que deixará a vida pública após dois mandatos na Assembleia Legislativa (AL-RS) e quase 12 anos em Brasília, ocupando uma cadeira na Câmara dos Deputados. — Nesse piscar de olhos se foram 20 anos. Tempo suficiente para deixar minha contribuição e, agora, abrir espaço para as novas gerações — diz um trecho da nota.

Em sua trajetória política, Jerônimo Goergen se notabilizou por sempre apoiar o agronegócio, a saúde, a educação, os transportes e o combate a corrupção. Entretanto, na nota, promete continuar conversando sobre política e apoiando seus candidatos e partido, mas ressalta que os próximos desafios serão relacionados à sua carreira profissional.

Nota à imprensa:

Chegou o momento de encerrar meu ciclo na vida pública. Depois de dois mandatos de deputado estadual e três como deputado federal, decidi que não serei candidato nas próximas eleições. Nesse piscar de olhos se foram 20 anos. Tempo suficiente para deixar minha contribuição e, agora, abrir espaço para as novas gerações. Vou seguir conversando sobre política, apoiando meus candidatos e o meu Partido, torcendo e lutando para que o Brasil dê certo. Foi uma decisão tranquila e madura, construída junto com minha família, amigos e colegas de trabalho. Na política pude sonhar e realizar grandes projetos. Deixo o Código de Processo Civil, a Lei da Liberdade Econômica e o Documento de Transporte Eletrônico como alguns dos legados que pude construir. Sempre atuei com idealismo! Nunca fiz política por vaidade ou projeto de poder. Sempre disse para mim mesmo que a vida pública não pode virar carreira em si mesmo. Aliás sempre achei que o ideal seriam dois mandatos na esfera estadual e dois na federal. Acabei indo a um terceiro e o quarto seria contradição demais para quem tem a convicção de que a permanência por muito tempo nos mesmos cargos é ruim para a sociedade. Temos que sempre almejar voos maiores. Este era meu objetivo neste momento: concorrer ao Senado. Mas se isso não foi possível, é preciso fazer a autocrítica e seguir em frente por outros caminhos. Sou advogado com pós-graduação em Direito Empresarial. Meu caminho natural, portanto, é advogar e me impor novos desafios na iniciativa privada. Ao longo dessa caminhada, tive o privilégio de conviver e aprender muito com homens e mulheres de negócio. Pequenos, médios e grandes empreendedores que, mesmo com todas as dificuldades impostas pelo Estado, jamais desistem do seu país. É neles que irei buscar inspiração para este novo ciclo de vida que se abrirá oficialmente a partir de fevereiro de 2023. Até lá seguirei honrando cada voto a mim confiado pelo povo gaúcho. Considero que neste meu atual mandato, estou vivendo o melhor desempenho como legislador e articulador político, o que me orgulha muito. Mesmo em meio a uma pandemia que nos trouxe tantas dificuldades e incertezas quanto ao futuro, lutei para que não diminuísse nossa obrigação de cumprir o mandato com resultados concretos. Mas dizem que é justamente nas crises que surgem as grandes oportunidades. E, sem dúvida, a pandemia fez a gente repensar as coisas que realmente importam na vida. Ficar mais próximo da minha esposa Aline e da minha filha Maria Clara, deu um novo significado à minha vida e me transformou como ser humano. Cumprirei meu mandato até o final. Trabalharei com a mesma dedicação e afinco. Entregarei meu cargo ao final com a perspectiva de poder olhar para trás e dizer que honrei cada voto que recebi na minha carreira.

Obrigado por tudo!

Contem sempre comigo onde eu estiver!

Deputado Federal Jerônimo Goergen (PP-RS)

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.