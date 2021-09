Paciente sem registro de vacinação, veio a óbito por Covid-19 em Tenente Portela

O município de Tenente Portela, após 38 dias, voltou a confirmar um óbito em decorrência de complicações pela Covid-19. A vítima, um homem de 58 anos de idade, que não possuia comorbidades. Segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde, não há registro de que o paciente tenha recebido a vacina contra a Covid-19.

O homem apresentou os primeiros sintomas em 2 de setembro, e a internação ocorreu dia 5 no Hospital Santo Antônio. No dia 9 ele foi transferido para a UTI do Hospital Vida e Saúde, em Santa Rosa, vindo a óbito na última quarta-feira, dia 22 de setembro.

Atualmente Tenente Portela está com cinco casos ativos de Covid-19. Seis pacientes são considerados casos suspeitos e aguardam resultado laboratorial de seus exames. O município contabiliza 35 óbitos em decorrência de complicações causadas pela doença.

No Hospital Santo Antônio, três pacientes que já tiveram diagnóstico de Covid-19 confirmado, e que são moradores de outras cidades da região, estão internados em leitos de UTI. Dois pacientes, também de outras cidades, estão na enfermaria Covid, e são considerados casos suspeitos. Outros dois pacientes, residentes em Tenente Portela, considerados casos suspeitos, estão na pediatria.

Três irmãos que não quiseram se imunizar morrem em intervalo de oito dias no Sul de Santa Catarina

Nesta quinta-feira (23), uma notícia que repercutiu em nível nacional foi a morte de três irmãos agricultores, moradores de São João do Sul, no sul catarinense, que não quiseram receber a vacina contra a Covid-19 e morreram em decorrência de complicações pela Covid-19 em um intervalo de oito dias. Eles tinham 48, 51 e 53 anos de idade.

