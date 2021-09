Comissão aprova título de Capital Nacional dos Bandolins para Oeiras, no Piauí

Orquestra Bandolins de Oeiras: aprendizado do instrumento é tradição na cidade - Divulgação/Governo do Estado do Piauí

O município de Oeiras, no estado do Piauí, deverá receber o título de Capital Nacional dos Bandolins. Foi aprovado na Comissão de Educação, Cultura e Esporte (CE) o Projeto de Lei do Senado (PLS) 210/2018, que concede o título à cidade. O texto, votado na quinta-feira (23), segue agora para a Câmara dos Deputados, a não ser que haja recurso para votação no Plenário do Senado.

A proposta é de iniciativa da ex-senadora Regina Sousa. Segundo ela, a tradição dos bandolins de Oeiras representa uma das mais importantes expressões da musicalidade popular do Brasil. A origem foi na década de 1930, quando foi formado um grupo de moças para o aprendizado do bandolim. Esse coletivo inicial, chamado de Grupo A Voz do Coração, se apresentava frequentemente em saraus pela cidade.

Na década de 1980, o grupo foi formalmente instituído, com a denominação “Bandolins de Oeiras” e, desde então, vem se apresentando em festivais em outras cidades. Em 2005, ano em que gravaram um CD, o grupo recebeu a Medalha Ordem do Mérito Cultural, que tem por finalidade premiar personalidades nacionais e estrangeiras que se distinguem por suas relevantes contribuições prestadas à cultura.

Protagonismo das mulheres

Para Regina Sousa, “ao atribuir à cidade de Oeiras o título de Capital Nacional dos Bandolins, não valorizamos apenas uma rica tradição cultural local. Colocamos em evidência, também, o esforço da mulher para demonstrar suas habilidades e competências e contribuir para o desenvolvimento da comunidade com atividades de grande significado cultural. A bandolinista de Oeiras simboliza a ocupação do espaço público pela mulher com a música, recusando-se às limitações das tarefas domésticas”.

O relator na CE, senador Paulo Rocha (PT-PA), reconheceu a tradição musical em torno desse instrumento na cidade.

“A tradição se firma entre as novas gerações, resultando na criação do grupo Novos Bandolins de Oeiras, ao mesmo passo que influencia diversos outros grupos e, de modo geral, as atividades musicais da cidade. Um marco do reconhecimento da relevância musical e cultural do grupo Bandolins de Oeiras ocorre com o recebimento da Insígnia da Ordem do Mérito Cultural em Brasília, no ano de 2005”, explicou.