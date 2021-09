Morre o ex-vereador Egmar Lima de Ávila, o Urubu em Coronel Bicaco

Na noite desta quinta-feira (23), faleceu o ex-vereador Egmar Lima de Ávila, conhecido pela comunidade de Coronel Bicaco carinhosamente como Urubu.

Há várias semanas Egmar estava internado no Hospital Santo Antônio de Tenente Portela e veio a óbito em decorrência de sequelas causadas pela Covid-19.

A Secretaria Municipal de Saúde de Coronel Bicaco aguarda o laudo do óbito e o posicionamento da Coordenadoria de Saúde e Secretaria Estadual da Saúde para saber se o óbito será ou não computado como Covid-19.

Egmar tinha 59 anos, foi vereador na legislatura 2017-2020, depois de ficar suplente no pleito de 2016, vindo a assumir a cadeira da Câmara de Vereadores de Coronel Bicaco após renúncia de outro vereador. Egmar foi presidente da Câmara Municipal de Vereadores no ano de 2020. Na eleição municipal de 2020 ele não conseguiu a reeleição, pelo Progressistas.







Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.