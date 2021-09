Comissão debate modelo ferroviário do Porto de Santos

Transporte ferroviário usado no escoamento de produção - (Foto: Claudio Neves/Portos do Paraná)

A Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados promove audiência pública na segunda-feira (27) para discutir sobre o modelo ferroviário da malha interna do Porto de Santos.

"O momento de debates sobre a malha ferroviária do porto e também do contrato que envolve a ferradura é mais que oportuno. Estamos discutindo o processo de desestatização do porto e precisamos ter alternativas para a ferrovia da área portuária", afirma a deputada Rosana Valle (PSB-SP), que propôs a audiência.

O debate será realizado às 10 horas, no plenário 11, e terá transmissão interativa pelo portal e-Democracia.

Foram convidados:

- diretor de Novas Outorgas de Políticas Regulatórias Portuárias da Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários (SNPTA) e representante do Ministério da Infraestrutura, Fábio Lavor;

- diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), Eduardo Nery Machado Filho;

- presidente da Federação Nacional dos Operadores Portuários (Fenop), Sérgio Aquino;

- presidente da Associação Brasileira dos Terminais Portuários (ABTP), Jesualdo Conceição da Silva;

- diretor-presidente da Santos Port Authority (SPA), Fernando Biral;

- diretor-executivo do Sindicato dos Operadores Portuários do Estado de São Paulo (Sopesp), Ricardo Molitzas;

- gerente-geral de Relações Institucionais e Outras Ferrovias da MRS Logística, José Roberto Lourenço; e

- diretor de Regulatório e Institucional da Rumo, Guilherme Penin.