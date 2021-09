Esperidião Amin elogia reunião na CRE que debateu medidas de solidariedade ao Líbano

Ao discursar em Plenário, o senador Esperidião Amin (PP-SC) elogiou a reunião promovida nesta quinta-feira (23) pela Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado (CRE), na qual se discutiu as relações entre Brasil e Líbano. Ele reiterou a importância de o Brasil continuar solidário com o povo libanês, que enfrenta dificuldades sociais e econômicas.

O senador observou que, durante a reunião, discutiu-se a situação do Líbano e do que os brasileiros podem fazer pela população daquele país. Ele frisou que o Líbano tem uma relação especial com o Brasil, não apenas devido aos imigrantes libaneses e sírio-libaneses que vieram para o Brasil, entre eles o pai do senador, mas também pela amizade recíproca entre os dois países. Também disse que o Brasil é “o Grande Líbano”, pois tem uma população libanesa ou de origem libanesa muito maior que a população do próprio Líbano.

Esperidião Amin agradeceu à senadora Kátia Abreu (PP-TO), presidente da CRE, e ao senador Nelsinho Trad (PSD-MS), que foi coautor do requerimento para a realização da reunião nessa comissão.

Ao destacar sua satisfação com o encontro, ele ressaltou que reunião contou com a contribuição de vários segmentos da sociedade, “muito particularmente da Federação Mineira de Libaneses, que ofereceu sugestões muito concretas”.

— Creio que isso significa, pelo menos, um bom exemplo a ser seguido nas nossas relações, tanto interpessoais, no Brasil, quanto internacionais, entre os países que constituem a nossa diversidade política da humanidade.