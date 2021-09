Edis de Coronel Bicaco cobram melhorias em trecho da ERS 317

A falta de manutenção frequente tem contribuído para o aumento da precariedade do trecho de aproximadamente cinco quilômetros da ERS 317 entre o perímetro urbano de Coronel Bicaco e a BR 468. Por se tratar de uma rodovia estadual, a responsabilidade é do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (DAER), no entanto, a municipalidade vem executando algumas obras visando assegurar condições adequadas de trafegabilidade.

Presidente do Poder Legislativo, o vereador Itamar Sartori (PP) enfatizou que os últimos dias chuvosos ocasionaram o surgimento de mais buracos na via. — O acesso à Coronel Bicaco é precário de acostamento e não queremos que um motorista, ao desviar de buracos, saía da pista ou atropele um pedestre — disse o progressista.

O edil solicitou ainda que o Poder Executivo acione o DAER para que os reparos necessários sejam realizados o mais breve possível.

O vereador Antônio Martins (PP) revelou que, em dias de chuva intensa, vários pontos do asfalto da ERS 317 entre a extensão da creche Meu Cantinho e o estádio municipal são invadidos pela água. — Vira um rio — ironizou o político.

O progressista sugeriu que a Secretaria Municipal de Obras construa valas ao lado da pista para o escoamento da água da chuva. Antônio Martins também ressaltou que existem buracos grandes no trecho e que isso pode provocar acidentes.

— Que seja protocolado junto ao DAER, um pedido de recuperação ou ao menos uma operação tapa-buraco no acesso ao perímetro urbano — concluiu Antônio Martins.

Na sessão ordinária do dia 13 de setembro, o vereador Lucas Santos da Cruz (PDT) já tinha comentado sobre a atual situação do trecho da ERS 317. Segundo ele, recentemente, integrantes do Poder Executivo estiveram em Porto Alegre e reivindicaram no DAER a recuperação do trajeto entre a BR 468 e a cidade.

— Não há como realizar mais operações tapa-buracos. É preciso fazer um recapeamento completo — acrescentou o pedetista naquela ocasião.

