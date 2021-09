12,80% da população de Tenente Portela já contraíram a Covid-19

Conforme o mais recente boletim epidemiológico, desde o início da pandemia, Tenente Portela contabiliza 1.757 moradores contaminados com o novo coronavírus, o que representa 12,80% da população local. Do total de infectados, 1.717 (12,51% dos habitantes) estão curados.

Na quinta-feira (23/9), o município tinha cinco casos ativos da doença e seis pacientes esperando o resultado de exames laboratoriais. Na mesma data, a Administração Municipal comunicou mais uma morte provocada pela Covid-19. Com isso, o número de óbitos atribuídos ao vírus alcança 35.

Ainda, segundo a publicação oficial, dois residentes em Tenente Portela ocupam leitos no Hospital Santo Antônio (HSA) em decorrência do novo coronavírus. Ambos permanecem na pediatria.

