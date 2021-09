Tenente Portela registra o 35º óbito causado pelo novo coronavírus

Através de nota de pesar, publicada na tarde da quinta-feira (23/9), a Administração Municipal confirmou o 35º óbito provocado pelo novo coronavírus em Tenente Portela. Após 38 dias, o município voltou a registrar uma morte devido à Covid-19.

A vítima é um homem de 58 anos de idade e que não possuía comorbidades. Ele apresentou os primeiros sintomas da doença em 2 de setembro. Cerca de 72 horas depois, foi internado no Hospital Santo Antônio (HSA) de Tenente Portela. No último dia 9, o paciente acabou transferido para a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Vida & Saúde de Santa Rosa. O óbito foi registrado na quarta-feira (22/9).

De acordo com o mais recente boletim epidemiológico, Tenente Portela tem cinco casos ativos da doença e seis pessoas aguardando o resultado dos exames laboratoriais. Desde o começo da pandemia, 1.757 moradores contraíram o vírus, dos quais, 1.717 estão recuperados.

