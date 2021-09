Ceasa/SC completa 45 anos com festas, shows e homenagem na Alesc

As Centrais de Abastecimento do Estado de Santa Catarina (Ceasa/SC) completam 45 anos de fundação em 29 de setembro. Para marcar a data, está programada uma série de atividades para contemplar os diversos públicos atendidos pelas centrais. A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina (Alesc), por proposição do deputado estadual José Milton Scheffer, realizará ato solene para marcar o evento. “É com grande satisfação que comemoramos essa data. Estamos organizando atividades que sejam marcantes para nossos públicos, para que sintam orgulho de fazer parte da nossa história”, afirmou o diretor-presidente Gilmar Germano Jacobowski.

Na sede da Ceasa/SC, em São José, estão programadas ações com o apoio do Sesc Santa Catarina, entidade parceira com o programa Mesa Brasil. O objetivo é entreter e prestar serviços aos usuários da Ceasa/SC - produtores rurais, permissionários, caminhoneiros, compradores, movimentadores de carga, colaboradores e demais frequentadores da central.

Foto: Reprodução/Secom Santa Catarina

Na manhã da quarta-feira, dia 29 de Setembro, estão previstos: show da prevenção, com o grupo Amigos do Samba; Spa Online Energia Positiva com meditação, yoga e dança; voluntárias distribuindo material de prevenção ao câncer de mama; roda de conversa Setembro Amarelo e Outubro Rosa; leitura de um poema e um conto (A experiência e a importância da leitura); divulgação de serviços do Sesc e confecção de carteirinhas. Além disso, a banda Arte Show vai circular entre os pavilhões.

História

A Ceasa/SC é uma sociedade de economia mista fundada em 29 de setembro de 1976, de acordo com as normas do Sistema Nacional de Centrais de Abastecimento - Sinac. A sede da Ceasa/SC foi inaugurada em março de 1978, próximo à BR-101 e ao trevo de Barreiros, em São José, espaço que ocupa até hoje.

Foto: Reprodução/Secom Santa Catarina

Na época, tinha como gestora a Companhia Brasileira de Abastecimento (Cobal) como representante do governo federal e acionista majoritário (51%). A partir de 1989, as ações e encargos pertencentes à Cobal foram doados à Ceasa/SC, que passou a ser vinculada à Secretaria de Estado da Agricultura, Pesca e Desenvolvimento Rural (SAR) e a ter como acionista majoritário o Governo do Estado de Santa Catarina.

Hoje a Ceasa/SC possui três unidades que estão localizadas em São José (sede), Blumenau e Tubarão. Tem papel essencial para os catarinenses no abastecimento de hortifrutigranjeiros, uma vez que organiza a comercialização desses insumos. Promove a aproximação de produtores rurais da agricultura familiar, comerciantes e atacadistas, proporcionando infraestrutura física e logística para esse mercado, visando a disciplinar o abastecimento urbano, eliminando o excesso de intermediação e manipulação, permitindo a oferta de produtos de melhor qualidade e mais acessíveis à população.