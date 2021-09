Cinco casos ativos de Covid-19 em Redentora

Na quarta-feira (22/09), a Administração Municipal de Redentora através da Secretaria Municipal de Saúde atualizou seu boletim epidemiológico da Covid-19.

Segundo o Boletim, o município possui 05 casos ativos da doença sendo acompanhados, há ainda uma hospitalização relacionada à doença de um paciente que está na UTI.

Desde o início da pandemia, 978 pessoas contraíram o vírus, sendo que 945 estão curadas. No momento, são contabilizados cinco casos ativos de Covid-19. A infecção ainda provocou 28 óbitos no município.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.