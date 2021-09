Governo do Estado dá início a repasses de R$ 300 milhões para minimizar os impactos da estiagem no estado

A agricultura familiar de Santa Catarina contará com R$ 300 milhões em investimentos para minimizar os impactos da estiagem nos próximos três anos. Já em 2021, serão destinados R$ 100 milhões para o Programa SC Mais Solo e Água, que apoia a captação, armazenagem e distribuição de água, além da conservação de fontes e nascentes. Em roteiro pelo Oeste e Extremo Oeste, a partir desta quinta-feira, o governador Carlos Moisés e o secretário de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural, Altair Silva, oficializam o repasse de recursos para famílias das regiões de Xanxerê, Palmitos e Chapecó.

"Precisamos ser muito resilientes e estar preparados para todas as situações, seja de muita chuva ou de estiagem. Os mananciais precisam ser preservados e devemos ter boas práticas de distribuição e de conservação do solo. É um projeto não apenas para o presente, mas também para as futuras gerações. É o maior programa da história catarinense para reservação de água. E essa água é a garantia de produção, renda, desenvolvimento e geração de emprego em Santa Catarina", ressalta o governador.

Embora o Programa esteja aberto para todo o estado, é no Oeste e Extremo Oeste que está a maior concentração de investimentos devido à alta procura dos produtores rurais e também às estiagens recorrentes nos últimos anos. Só nas regiões de Xanxerê, Palmitos e Chapecó serão destinados R$ 26,3 milhões para atender 948 projetos.

"Esse é um marco no agronegócio catarinense. Estamos assinando os primeiros contratos do maior programa voltado para minimizar os impactos da estiagem em Santa Catarina. É uma conquista muito grande para o Governo do Estado, Secretaria da Agricultura e produtores rurais que poderão ter mais autonomia e segurança para seguir investindo e ampliando a produção de alimentos", destaca o secretário da Agricultura Altair Silva.

Nos dias 23, 24 e 25 de setembro, o governador Carlos Moisés e o secretário da Agricultura Altair Silva irão percorrer 12 municípios para divulgar os novos programas e também realizar a assinatura de contratos com produtores rurais de Passos Maia, Abelardo Luz, Faxinal dos Guedes, Romelândia, Pinhalzinho, Saltinho, Bom Jesus do Oeste, Serra Alta, Sul Brasil, Modelo, Nova Erechim e Campo Erê.

“Temos muita dificuldade com água e isso piora na época de estiagem. Temos 23 vacas que produzem em média de oito a nove mil litros de leite por mês. O recurso do Governo do Estado vem auxiliar no desenvolvimento da propriedade, ajudar no bem estar dos animais e também vai trazer melhorias de renda para família. Agora podemos pensar em aumentar o número de animais e consequentemente a produção de leite. Só temos a agradecer pelo projeto que vem ajudar os pequenos agricultores. É um grande apoio que vai garantir a continuidade do trabalho e a permanência na agricultura”, relata Eduardo Cancelli, um dos beneficiados pelo programa na cidade de Passos Maia.