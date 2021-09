Drive-thru Trajeto Solidário arrecadará donativos para entidades que atendem PcD nesta quinta, dia 23

Das 8h às 16h desta quinta-feira (23/9), será realizado o Drive-thru Trajeto Solidário, em frente ao Palácio Piratini, no Centro de Porto Alegre. A ação beneficente foi organizada para a arrecadação de donativos para três entidades que atendem pessoas com deficiência (PcD): Casa do Menino Jesus de Praga, Lar do Cego Idoso e Educandário São João Batista.

Serão recebidos alimentos e agasalhos, mas os organizadores destacam que as três entidades precisam especialmente de produtos como leite, azeite, café, adoçante, desodorante aerossol sem perfume, máscaras descartáveis, avental cirúrgico e luvas descartáveis tamanho M. Tampinhas de plástico também serão arrecadadas.

Foto: Reprodução/Secom Rio Grande do Sul

O Drive-thru Trajeto Solidário é uma realização da Faders Acessibilidade e Inclusão em parceria com o Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Coepede) e Coordenadoria de Políticas para Pessoas com Deficiência da Secretaria da Igualdade, Cidadania, Direitos Humanos e Assistência Social.