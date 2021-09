Legislativo aprova PL que autoriza repasse financeiro ao hospital de Coronel Bicaco

O plenário da Câmara de Vereadores de Coronel Bicaco aprovou, por unanimidade, na sessão ordinária da terça-feira (21/9), o Projeto de Lei (PL) nº 071/2021 que autoriza o Poder Executivo a transferir recursos financeiros para a Associação Hospitalar Santo Antônio de Pádua (AHSAP).

De acordo com o texto, R$ 14.420,00 serão destinados ao pagamento das horas trabalhadas pelo médico plantonista no período entre 26 de agosto e 25 de setembro de 2021. Outros R$ 35.870,00 irão custear despesas da AHSAP relativas ao mês de setembro deste ano. O PL prevê o repasse total de R$ 50.290,00.

O Poder Executivo declarou situação anormal na área de saúde hospitalar em Coronel Bicaco, por isso, o Hospital Santo Antônio de Pádua está sob intervenção administrativa desde março de 2018.

