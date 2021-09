Tenente Portela segue recebendo propostas no programa Juro Zero

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico de Tenente Portela segue recebendo proposta para o Programa Juro Zero. Segundo o secretário Leonardo Siqueira os interessados devem procurar a pasta que está localizada acima do fórum de Tenente Portela para se credenciar.

O programa prevê a liberação de R$ 3 mil reais para a área de serviços e de até R$ 10 mil reais para a área de comércio, sendo que o tomador do empréstimo paga o valor contratado e o município subsidia os juros e correções.

Tenente Portela fez convênio com o Sicredi e Cresol para disponibilizar o programa.

