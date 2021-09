Dez moradores de Tenente Portela aguardam resultado de teste para Covid-19

De acordo com o boletim epidemiológico, Tenente Portela possuía na quarta-feira (22/9), dez moradores aguardando o resultado de testes para o novo coronavírus. A Secretaria Municipal da Saúde e Saneamento (SMSS) informou que o número de procedimentos para verificação da doença já ultrapassa oito mil.

Desde o início da pandemia, 1.757 portelenses contraíram o vírus, sendo que, 1.717 estão curados. No momento, são contabilizados seis casos ativos de Covid-19. A infecção ainda provocou 34 óbitos no município.

Suspeito de contaminação pelo novo coronavírus, apenas um domiciliado em Tenente Portela ocupa leito no Hospital Santo Antônio (HSA). Ele está internado na pediatria.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.