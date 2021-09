Sicredi de Tenente Portela integra o programa ‘Juro Zero’

A agência da Sicredi Raízes RS/SC/MG em Tenente Portela está participando do programa ‘Juro Zero’, realizado pela Prefeitura Municipal. O objetivo é o fornecimento de auxílio financeiro para que empresas fortaleçam e desenvolvam seus negócios e atividades, visando a recuperação da economia local.

As empresas interessadas em fazer parte do projeto, contam com condições especiais. Microempreendedores Individuais (MEIs), Microempresas (ME) e Agroindústrias podem acessar uma operação de crédito de até R$ 10 mil, conforme enquadramentos do programa. O valor é pago de forma parcelada, com juros e taxas de manutenção subsidiadas pela Prefeitura Municipal de Tenente Portela.

Segundo André Jede, gerente da agência Sicredi, o programa é muito importante para o auxílio financeiro das empresas, empreendedores e agroempreendedores do município. — Nós, do Sicredi, que trabalhamos pelo crescimento econômico e social das nossas comunidades ficamos orgulhosos em ser parceiros da Administração Municipal neste tão importante programa que fortalece e incentiva o desenvolvimento local — destacou André Jede.

Os interessados em contratar o crédito podem entrar em contato com a agência Sicredi do município através do WhatsApp (51) 3358 4770.

