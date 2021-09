Senado homenageia vítimas de acidentes de trânsito em sessão especial nesta sexta

Mesmo com pandemia, Brasil teve 30 mil mortes em acidentes em 2020: responsabilidade é o foco da Semana Nacional do Trânsito neste ano - Agência Senado

Mesmo com a redução do número de veículos em circulação no país devido à pandemia, foram registrados em 2020 cerca de 30 mil mortes em acidentes de trânsito no Brasil. O número é quase 6% menor que o registrado em 2019, mas ainda assusta pela grandeza. Para homenagear as vítimas de acidentes e conscientizar a população sobre a importância do trânsito seguro, o Senado promove sessão especial nesta sexta-feira (24), às 10h.

A homenagem, que tem como o primeiro signatário o senador Fabiano Contarato (Rede-ES), marca a Semana Nacional do Trânsito, comemorada anualmente entre os dias 18 e 25 de setembro, conforme o Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

“Neste período, ações de conscientização e de homenagem às vítimas do trânsito são realizadas em todo país”, justifica o senador Contarato, ressaltando a importância do tema, “em especial pelo fato de o Brasil ser um dos países que mais mata no trânsito”.

Semana Nacional do Trânsito

Em 2021, a Semana Nacional de Trânsito traz o tema “No trânsito, sua responsabilidade salva vidas”. No ano passado, o país registrou 89 mil acidentes, 14,3 mil a mais que em 2019.

Além de perdas humanas, os acidentes de trânsito impactam a economia. Números do Ministério da Saúde apontam que entre 2018 e 2020 nada menos que R$ 839,8 milhões foram gastos no Sistema Único de Saúde (SUS) com internações por traumas decorrentes de ocorrências veiculares.