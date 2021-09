Comissões de Educação do Senado e da Câmara debatem Dia da Educação Profissional nesta quinta

O Dia Nacional da Educação Profissional e Tecnológica, comemorado em 23 de setembro, será celebrado em audiência pública remota da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, com a participação da Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado (CE), nesta quinta-feira (23), às 14h30. Os requerimentos são da deputada Professora Dorinha Seabra Rezende (DEM-TO) e do senador Izalci Lucas (PSDB-DF).

Izalci lembra que a data foi instituída recentemente, pela Lei 14.139, de 2021, e que essa modalidade educacional está prevista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), com a finalidade de preparar os estudantes para o exercício das profissões, além da inserção deles e sua atuação no mundo do trabalho. Para o parlamentar, a celebração do Dia Nacional da Educação Profissional e Tecnológica é uma forma de reconhecimento do setor como uma das formas para o desenvolvimento da economia, empregabilidade dos jovens e para a melhoria da qualidade de vida dos brasileiros.

“O Brasil possui uma rede de instituições públicas e privadas voltada para a valorização da educação profissional e para o fomento de uma formação de qualidade para os futuros profissionais brasileiros, de forma que possam suprir as crescentes demandas dos setores produtivos nacionais em um contexto de avanços tecnológicos no Brasil e em todo o mundo”, argumenta Izalci na justificativa do requerimento.

Foram convidados, entre outros, o secretário de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação, Tomás Dias Sant'ana; a presidente do Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, Sônia Regina de Souza Fernandes; o diretor-geral do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), Rafael Lucchesi; a diretora do Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Sest/Senat) Nicole Goulart; e o diretor de Inovação e Conhecimento do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), André Vicente de Sanchez.