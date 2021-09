Álvaro quer quebrar monopólio estatal na produção de radioisótopos e radiofármacos

Senador Álvaro Dias (Podemos-PR) disse que essa medida evitaria a interrupção do fornecimento desses produtos, necessários ao tratamento do câncer, pela falta de recursos das instituições públicas que os produzem

Em pronunciamento, nesta terça-feira (21), o senador Álvaro Dias (Podemos-PR) destacou a necessidade da aprovação de um projeto de sua autoria que quebra o monopólio estatal da produção de radioisótopos e radiofármacos, o que evitaria situações como a atual ameaça a dois milhões de pacientes, com a interrupção do fornecimento desses produtos, necessários ao tratamento do câncer, pela falta de recursos de duas instituições públicas, as únicas que os produzem.

A proposta foi apresentada em 2010 e aprovada no Senado e permanece há mais de dez anos na Câmara dos Deputados, sem ser colocada em votação. De acordo com Álvaro Dias, o projeto possibilitaria que empresas privadas também produzissem os radioisótopos e radiofármacos, sob rigorosa fiscalização do Conselho Nacional de Energia Nuclear, garantindo, dessa forma, a qualidade do produto fornecido.

O senador disse que recentemente conversou sobre o assunto com o presidente da Câmara, Arthur Lira, que determinou a constituição de uma Comissão Especial.

— Faço esse apelo aos deputados federais integrantes desta Comissão para que os trabalhos sejam rápidos, céleres, a fim de que evitemos esse mal a médio e longo prazo, porque a curto prazo, será impossível. Repito: dois milhões de brasileiros estão sofrendo as consequências, alertou.