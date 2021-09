Pavimentação da estrada que liga RR a Guiana beneficiará toda a Região Norte, diz Rodrigues

Em pronunciamento, nesta terça-feira (21), o senador Chico Rodrigues (DEM-RR) disse que durante reunião da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional (CRE) teve a oportunidade de conversar com Marcos Prado Troyjo, presidente do Novo Banco de Desenvolvimento (NDB), sobre um projeto de pavimentação da estrada que liga Boa Vista, em Roraima, ao Porto de Georgetown, na Guiana.

— Marcos Troyjo disse ser este um projeto fenomenal, que se encaixa no escopo dos projetos apoiados pelo (NDB), mas que é preciso alinhavar as garantias com o governo brasileiro, uma vez que a Guiana ainda não é um país associado do NDB .

Rodrigues ressaltou estar convencido de que as autoridades — do governo estadual e do federal — irão perceber “a relevância e a oportunidade desse grande investimento em logística e em infraestrutura”. Disse que essa obra irá beneficiar o estado que ele representa, Roraima; mas não só, pois informou haver estudos que indicam que toda a Região Norte será beneficiada. Ressaltou especialmente a produção da Zona Franca de Manaus, que ganhará com “a redução no tempo e no custo de transportes para exportação”.

— Até países como a Bolívia, que se utiliza do Porto do Espírito Santo para escoamento de parte de sua produção, poderão se valer dos ganhos advindos da pavimentação dessa estrada. Embora a parte que ainda falta por pavimentar não seja em território brasileiro, esse investimento beneficiará principalmente o Brasil, pois trará substancial redução no custo de escoamento da produção agropecuária e industrial da Região Norte — declarou.