Girão denuncia expansão de grupos criminosos no Ceará

Em pronunciamento, nesta terça-feira (21), o senador Eduardo Girão (Podemos-CE) denunciou a expansão descontrolada do domínio de facções criminosas no território cearense. Segundo ele, as últimas notícias apontam para a consolidação do crime de extorsão com a cobrança de um pedágio, de um imposto, de R$3 mil a comerciantes em áreas dominadas pelo tráfico.

— Para se ter uma ideia, famílias inteiras são expulsas de casa, no Ceará, há execuções sumárias filmadas e colocadas na internet por causa do descontrole que nós estamos vivendo pela omissão das autoridades, afirmou.

Girão destacou que nas últimas eleições, de 2020, foram inúmeras as denúncias de comunidades em que facções impediam o acesso de candidatos da oposição. E acrescentou que os números da violência urbana no Ceará correspondem a uma situação de guerra, mencionando que no conflito do Vietnã, que durou 20 anos, morreram 60 mil soldados norte-americanos em batalha, enquanto, nos últimos sete anos, 30 mil cearenses já foram assassinados.

O senador lembrou que, diferentemente da educação e da saúde, cujas responsabilidades são compartilhadas com o Governo Federal e os Municípios, a segurança pública é atribuição constitucional dos Estados. Ele reconheceu que o problema é complexo, mas disse que a solução é simples, bastando para isso muita vontade e um pouco de competência. "Além da valorização das polícias civil e militar, é fundamental investir em segurança, com inteligência na presença do Poder Público, nas comunidades dominadas pelo crime".