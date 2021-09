Rodrigo Pacheco saúda os dez anos do PSD

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), parabenizou o senador Carlos Fávaro (MT), que exercia interinamente a liderança do PSD em razão da ausência do líder Nelsinho Trad (MS), pelos dez anos de existência do partido.

Pacheco também mencionou que participou de um evento na Câmara dos Deputados para celebrar a data. E disse que fez questão de comparecer para poder cumprimentar o presidente do partido, o ex-ministro e ex-prefeito Gilberto Kassab; o líder do PSD na Câmara dos Deputados, Antonio Brito (BA); o presidente do partido em Minas Gerais, Alexandre Silveira além de outros parlamentares mineiros da mesma sigla.

— Quero cumprimentar todo os 11 senadores do PSD. E aproveito o ensejo para parabenizar o PSD pelos seus dez anos e desejar vida longa ao partido, que tem sido fundamental para a boa estruturação política do nosso país, haja vista as boas causas que defende – concluiu Pacheco.