Esperidião Amin defende maior reciprocidade entre Brasil e EUA na questão dos vistos

Em pronunciamento nesta terça-feira (21), o senador Esperidião Amin (PP-SC) propôs que a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado (CRE) promova uma audiência pública para discutir a falta de reciprocidade entre Brasil e Estados Unidos na questão dos vistos. Ele afirmou que, enquanto os cidadãos norte-americanos podem entrar livremente como turistas em nosso território, os brasileiros necessitam de visto para entrar nos Estados Unidos.

O senador disse que a situação se torna mais grave para quem ainda não tem visto ou precisa renová-lo. Ele citou informações de que, nesses casos, os brasileiros têm que esperar quase um ano para serem recebidos no consulado norte-americano de São Paulo, com a ocorrência de prazos semelhantes ou maiores em outras cidades — apesar do anúncio de que os turistas brasileiros poderão entrar nos Estados Unidos a partir de novembro, desde que sejam adultos e estejam totalmente vacinados contra a covid-19.

— É necessário que, nesta audiência, estejam presentes os ministros do Turismo e das Relações Exteriores, para saber que providência nós podemos tomar. No mínimo, podemos buscar uma negociação que torne isso mais razoável, que nos aproxime da reciprocidade, que seria o justo entre países soberanos.

Para Esperidião Amin, o Congresso Nacional e o governo não podem ser omissos diante dessa situação, não apenas visando ajudar os turistas brasileiros, mas também para favorecer quem pretende viajar para visitar familiares ou a negócios.