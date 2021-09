Senado fará sessão de homenagem ao Dia de Luta da Pessoa com Deficiência

O Plenário do Senado aprovou, nesta terça-feira (21), a realização de uma sessão especial em homenagem ao Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência (RQS 235/2021). Autor do requerimento, o senador Izalci Lucas (PSDB-DF) registrou que a data especial, celebrada anualmente no dia 21 de setembro, foi criada por iniciativa do Movimento pelos Direitos das Pessoas Deficientes (MDPD).

O objetivo da data é conscientizar a sociedade sobre a importância do desenvolvimento de meios de inclusão das pessoas com deficiência. Segundo Izalci, a escolha pelo dia 21 de setembro ocorreu porque essa data marca o início da primavera no Hemisfério Sul, justamente em uma referência à estação do ano que, como fenômeno, pode ser metaforicamente comparada ao renascimento e à renovação da vida.

Microempresas

Também foi aprovada uma sessão de homenagem para comemorar o Dia Nacional das Micro e Pequenas Empresas (RQS 2027/2021). O autor do requerimento, senador Jorginho Mello (PL-SC), informou que a data é comemorada no dia 5 de outubro.

Segundo informou o senador, as micro e pequenas empresas são “o motor de nossa economia”, pois é por meio delas que sãos gerados 27% do produto interno bruto (PIB) brasileiro. São também essas empresas, de acordo com o senador, que geram 57% da massa salarial brasileira e totalizam 97% de todas as empresas do país.