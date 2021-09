Zenaide comemora Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência e a Lei de Cotas

Em pronunciamento, nesta terça-feira (21), a senadora Zenaide Maia (Pros-RN) comemorou o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência e também lembrou os 30 anos da Lei de Cotas, que reservou de 2% a 5% de vagas no mercado de trabalho para pessoas com deficiência.

De acordo com a senadora, dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) indicam que, passados 30 anos, apenas 4% da população brasileira com algum tipo de deficiência está empregada, o que, em sua opinião, é um número muito modesto. A despeito de o país ter legislação moderna, esses trabalhadores enfrentam muitas dificuldades para ter acesso a seus direitos.

— Eles mostram, apesar disso, que a maior dificuldade é que, quando procuram emprego, o empregador olha mais para sua deficiência do que para suas habilidades. E mostra ao país que um país que não abraça, que não inclui as suas pessoas com deficiência, esse país é quem está deficiente — declarou a senadora.