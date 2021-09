Paim homenageia Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência

Em pronunciamento, nesta terça-feira (21), o senador Paulo Paim (PT-RS) homenageou o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Lembrou que essa lei, de sua autoria, foi aprovada em 2005. Ele ressaltou, ainda, que discriminar um ser humano é o mesmo que colocá-lo no exílio.

— Por isso, as pessoas com deficiência dizem: "Tudo com nós. Nada sem nós". Retroceder é um equívoco histórico.

Paim destacou que o Brasil é um país da diversidade em todos os sentidos. "E é justamente nossa pluralidade de concepções que nos torna um povo afortunado, que, mesmo enfrentando muitas adversidades, estamos construindo uma nação; vivemos períodos antidemocráticos, mas também momentos de pura liberdade, mostrando a grandeza e a maravilha do povo brasileiro", afirmou.

Para o senador, o Brasil precisa priorizar a educação em todas suas etapas para perceber o progresso da sociedade, além do desenvolvimento econômico, social e cultural, e procurar agir de acordo com os parâmetros exatos do respeito aos direitos humanos e às diversidades em sua plenitude.

— Excluir é fator decisivo para o fracasso; é incentivar a ignorância, capitaneada pelo poder e suas ideologias. A educação precisa ser inclusiva, questionadora, libertadora, democrática, permitindo que as crianças, os jovens e os adultos compreendam o mundo e a condição humana em todos os seus aspectos. Paulo Freire já dizia que a educação é um ato de amor, um ato de coragem. Com ela, combatem-se as desigualdades, o racismo, as discriminações, o feminicídio, a homofobia e a estupidez — declarou.