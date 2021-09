Senado comemora na sexta os 20 anos da Escola Superior de Ciências da Saúde do DF

O 20º aniversário da Escola Superior de Ciências da Saúde do Distrito Federal — instituição pública que oferece cursos de graduação em medicina e enfermagem, entre outros— será comemorado em sessão especial do Senado marcada para a próxima sexta-feira (24). O requerimento de homenagem (RQS 272/2021) é de autoria do senador Izalci Lucas (PSDB-DF).



Criada em abril de 2001 por iniciativa da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, essa escola oferece, além de cursos de graduação, programas de pós-graduação lato sensu (em residência médica) e de mestrado (em ciências da saúde e em saúde da família).

Em seu requerimento, Izalci Lucas destaca a importância da Escola Superior de Ciências da Saúde do Distrito Federal sob a perspectiva de formação profissional adequada às diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS). O senador também afirma que essa instituição “tem alcançado resultados educacionais expressivos. Seus egressos são reconhecidos pela comunidade de saúde pública pela sua excelente formação, com um perfil adequado para o trabalho no serviço público de saúde”.