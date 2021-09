Tenente Portela tem seis casos ativos de Covid-19

O boletim epidemiológico da Secretaria Municipal da Saúde de Tenente Portela mostrou que o município está com seis casos ativos de Covid-19. Apenas uma pessoa aguarda resultado de exame.

Segundo a publicação há apenas um portelense internado no Hospital Santo Antônio com suspeita da doença. Trata-se de uma criança que está na ala pediátrica da instituição.

Desde o inicio da pandemia Tenente Portela já teve 1.757 casos confirmados da doença, sendo que destes, 34 acabaram falecendo.

