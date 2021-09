Produtores de Leite de Miraguaí receberão adubo de Secretaria Municipal de Agricultura

A Administração de Miraguaí vai fazer uma distribuição de adubos para os produtores de leite do município. Foram adquiridos 298 sacas de adubo químico para serem repassados aos produtores. O valor total do investimento é de R$ 50.660,00, sendo que R$ 35.374,00 são da Consulta Popular e outros R$ 15,286,00 referentes a contrapartida do município.

O projeto prevê atender 29 agricultores que receberão 10 sacas cada nas comunidades de Linha São Paulo, Lajeado Tigre, Coxilha Ouro, Primeiro de Maio, Linha Bonita, Barca do Soares e Esquina Ouro.

