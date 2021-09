Miraguaí realizará roda de conversa sobre o Setembro Amarelo

Na próxima quinta-feira, 23, Miraguaí vau realizar uma roda de conversa com a participação de médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, assistente social e psicóloga sobre o Setembro Amarelo e os cuidados com a saúde metal.

O evento que é organizado pela secretarias municipais de Assistência Social, Educação e Saúde e a Rede de Apoio à Criança e ao Adolescente, será destinado a rede municipal e estadual de ensino, onde os alunos poderão interagir e tirar dúvidas com esses profissionais.

O evento vai ocorrer a partir das 9 horas no salão da terceira idade de Miraguaí.

