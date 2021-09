DF anuncia ações para facilitar a vida de pessoas com deficiência

Um programa lançado hoje (21) pelo governo do Distrito Federal (GDF) pretende incluir digitalmente 20 mil pessoas. Chamado Conecta +, o programa será focado inicialmente em pessoas com deficiência física de baixa renda.

A ideia é disponibilizar a esse público pacotes de dados e chips com internet 4G gratuita. A avaliação que definirá os primeiros beneficiários do programa será feita a partir da aplicação de “uma série de metodologias de avaliação de políticas públicas”, e os critérios para a participação no programa serão divulgados no site do GDF.

Mobilidade

Durante a cerimônia de lançamento do Conecta +, e em meio à série de eventos de celebração ao Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência, o GDF anunciou também o lançamento de outro programa voltado a esse público: o DF Acessível, que disponibilizará, na capital federal, 25 vans adaptadas adquiridas pela Sociedade de Transporte Coletivo de Brasília (TCB).

Os veículos estão equipados com rampa de acesso para cadeira de rodas, ar-condicionado, espaço para dois cadeirantes, além de cinco assentos. Segundo o GDF, “o serviço levará o usuário da porta de casa até o destino escolhido e vice e versa. Os interessados devem fazer o cadastro na sala da TCB e da Secretaria da Pessoa com Deficiência, localizada na Estação 112 Sul do metrô”.

Para acessar o benefício, é necessário apresentar documentação médica. A princípio, o serviço será prestado apenas a pessoas com deficiência motora, mas há possibilidade de, futuramente, ser estendido a portadores de outras deficiências.

“As vans terão seus itinerários estabelecidos por meio de software e do Sistema de Posicionamento Global (GPS). A TCB pretende atender até 250 pessoas por dia com o serviço. O próximo passo será a disponibilização de um aplicativo para acompanhar a localização do veículo. A previsão é de que os primeiros passageiros sejam atendidos ainda no mês de outubro”, informa o GDF.