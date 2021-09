Comissão especial debate prevenção e combate ao câncer infantil

A comissão especial criada pela Câmara dos Deputados para acompanhar as ações de combate ao câncer no Brasil realiza audiência pública nesta quinta-feira (23) para discutir a prevenção e combate ao câncer infantil.

O deputado Bibo Nunes (PSL-RS), que solicitou o debate, informa que dados do Instituto Nacional do Câncer (Inca) mostram que o câncer infantojuvenil é a primeira causa de morte por doença na faixa etária de 0 a 19 anos no Brasil, gerando significativo impacto para as famílias e a sociedade.

"No Brasil, atualmente, a chance de sobrevida é de 64%. Ao contrário do que acontece com adultos, o câncer em crianças não tem fatores de risco associados reconhecidos. Há uma associação de causas genéticas para as quais os métodos de prevenção de câncer em adultos não se aplicam na maioria dos casos", destaca o deputado, que é coordenador da Frente Parlamentar da Prevenção e Combate ao Câncer Infantil.

Convidados

Foram convidados para discutir o assunto, entre outros:

- o superintendente e fundador do Instituto do Câncer Infantil de Porto Alegre, Algemr Lunardi Brunetto;

- a presidente da confederação Nacional das Instituições de Apoio e Assistência a Criança e ao Adolescente com Câncer (Coniacc), Teresa Cristina Cardoso Fonseca;

- representante do Ministério da Saúde;

- representante Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP).

A audiência pública está marcada para as 14 horas, no plenário 13.