Covid-19: Quase um terço dos municípios já iniciou a aplicação de dose de reforço em idosos

Cerca de 31% dos municípios brasileiros já deram início à aplicação da dose de reforço na população idosa. A região Centro Oeste é a que possui o maior percentual de localidades já aplicando a chamada terceira dose: 47,1%. Em seguida, vem o Sudeste, com 38,8%; o Norte, com 26,1%; o Sul, com 23,5%, e o Nordeste, com 18,9%. Dentre os que ainda não iniciaram, 77,4% afirmaram estar organizados para começar a imunização.

Os dados fazem parte da 25ª semana da pesquisa Covid-19 da Confederação Nacional de Municípios (CNM), que ouviu 2.063 gestores municipais entre os dias 13 e 16 de setembro.

O levantamento também mostra que 1.441 municípios (69,8%) não tiveram mortes pela doença naquela semana. Apenas 5,6% relataram aumento; enquanto 9,4% apontaram queda e 12,2% estabilidade no número de óbitos. Quanto ao registro de novos casos confirmados de Covid-19, 25,6% (528) afirmaram que não houve na semana. Outros 28% apontaram queda; 28,1% estabilidade; e 15,5% aumento.

Uma questão que traz preocupação no estudo da semana diz respeito ao aumento no percentual de municípios que identificaram a variante Delta no território: 12,1%. Nas duas edições anteriores da pesquisa – realizadas, respectivamente, de 30 de agosto a 2 de setembro e de 23 a 26 de agosto – esses percentuais eram de 7,7% e 5,4%.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.