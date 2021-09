Rio Grande do Sul terá chuvas mais intensas nos próximos dias

Os próximos dias terão chuva de volumes elevados em diversas regiões do Estado, conforme o Boletim Agrometeorológico nº 37 publicado pela Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (SEAPDR), Emater-Ascar e Instituto Rio-Grandense do Arroz (IRGA).

No sábado (18/9) e no domingo (19/9), o tempo permanecerá firme, com grande variação de nuvens e temperaturas elevadas.

Entre a segunda-feira (20/9) e a terça-feira (21/9), a atuação de uma área de baixa pressão e de uma nova frente fria provocará pancadas de chuva e trovoadas, com chance de temporais isolados na maioria das regiões. Na quarta-feira (22/9), o ingresso de uma massa de ar seco e frio afastará a nebulosidade e provocará ligeiro declínio da temperatura.

Os totais esperados oscilarão entre 20 e 40 milímetros (mm) na maioria das localidades da metade Sul. No restante do Estado, os volumes previstos deverão oscilar entre 45 e 65 mm, e poderão alcançar 100 mm em algumas localidades do Planalto e nos Campos de Cima da Serra.

