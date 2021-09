Empresas buscam soluções para passageiros após fechamento da rodoviária de Coronel Bicaco

Sem nenhum interessado na concessão da estação rodoviária de Coronel Bicaco, o processo licitatório promovido pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (DAER) foi considerado deserto. Como a licença do antigo concessionário já expirou, o terminal situado ao lado da BR 468 encerrou as atividades.

Desde o fechamento da estação rodoviária, as empresas que possuem itinerários que cruzam no município atuam de forma improvisada e alguns serviços foram suspensos temporariamente.

O site Clic Portela manteve contato telefônico com a Sulserra. O diretor de Tráfego disse que com a transferência do terminal rodoviário para fora do perímetro urbano, aumentou o número de embarques e desembarques de pessoas nos pontos de ônibus existentes no centro da cidade e nos bairros.

O funcionário da empresa afirmou ainda que, por enquanto, está suspenso o serviço de despacho de encomendas. Segundo ele, o objetivo é fechar parceria com um estabelecimento comercial para a realização do trabalho de envio e recebimento de mercadorias.

Nossa reportagem não conseguiu contato telefônico com a Viação Ouro e Prata, mas descobrimos que a empresa também procura um comércio que possa efetuar o despacho de mercadorias e a venda de passagens.

O que diz o DAER:

Através de e-mail, o DAER informou que a Prefeitura Municipal de Coronel Bicaco foi notificada sobre o fechamento da estação rodoviária.

No entanto, a autarquia estadual aguarda a municipalidade indicar um ponto de parada que servirá de referência para as empresas transportadoras e para o embarque e desembarque de passageiros de linhas intermunicipais semidiretas ou diretas.

O DAER revelou que será feita a repetição do processo licitatório de concessão ainda no segundo semestre de 2021, mas com edital na modalidade agência rodoviária de 4ª categoria – que possui uma média de arrecadação menor, ou seja, que varia entre R$ 2.000,00 e R$ 10.452,33, conforme estabelece a resolução CT nº 6.677/2018.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.