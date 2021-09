Vacinômetro Covid-19 de Redentora divulga: 10326 doses já foram aplicadas

A Administração Municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde, divulgou nesta sexta-feira (17), mais um Vacinômetro Covid 19.



Até agora já foram aplicadas 10326 doses de vacinas contra o Covid 19 em Redentora. 2134 indígenas foram imunizados com a primeira dose e 2094 com a segunda. Entre a população não indígena 3795 pessoas receberam a primeira dose e 2303, a segunda.





