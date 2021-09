Tenente Portela registra novos casos e uma hospitalização por Covid-19

Na passagem da quarta-feira para a quinta-feira desta semana, Tenente Portela registrou mais três contaminações pelo novo coronavírus. Já o número de moradores do município internados no Hospital Santo Antônio (HSA), em função da doença, passou de zero para um nas últimas 24 horas. O paciente é suspeito de infecção e ocupa leito na enfermaria.

Na quinta-feira (16/9), Tenente Portela tinha cinco casos ativos de Covid-19 e dez pessoas esperando o resultado de exames laboratoriais. A Secretaria Municipal da Saúde e Saneamento (SMSS) já processou mais de oito mil testes para verificação da doença.

Desde o começo da pandemia, 1.756 portelenses contraíram o vírus e 1.717 contaminados já se recuperaram. O novo coronavírus provocou 34 óbitos no município.

