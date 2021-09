NFG tem 77 prêmios para serem resgatados até o fim de setembro

Ainda há 77 consumidores contemplados no sorteio mensal nº 105 do programa Nota Fiscal Gaúcha (NFG), referente ao mês de junho (realizado em 24/6), que não solicitaram o resgate de seus prêmios. Esses consumidores acumulam R$ 47,5 mil em prêmios em dinheiro que podem ser resgatados até o dia 26 de setembro. O prazo de solicitação começou em 29 de junho.

Pelo regulamento, o prazo é de 90 dias para solicitar o resgate após a homologação do sorteio. Os contemplados são comunicados diretamente no site da NFG (quando a pessoa acessa sua conta NFG), por e-mail (são feitos até sete envios dentro dos 90 dias) e por SMS (até dois disparos, 45 e 15 dias antes da expiração do prazo para resgate).

• Clique aqui e confira a lista dos contemplados no sorteio de junho que ainda não solicitaram o resgate do prêmio.

