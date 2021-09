Vereador expõe precariedade de ponte entre Coronel Bicaco e Santo Augusto

O vereador Elson Bueno Martins (PDT), no grande expediente da sessão ordinária da segunda-feira (13/9), solicitou providências urgentes para a ponte sobre o Rio Turvo em Vila São Pedro, na divisa dos municípios de Coronel Bicaco e Santo Augusto.

Segundo o pedetista, as críticas devem ser direcionadas ao Governo do Estado. — Na gestão do ex-governador José Ivo Sartori, um secretário estadual visitou a ponte e disse que se os engenheiros tivessem junto, tinham interditado a ponte. Fizeram até orçamento para construção da nova ponte, mas nada foi feito até o momento — lamentou o edil.

— Aquela ponte está com problemas graves na sua estrutura — frisou Elson Bueno Martins. Ele disse que as pessoas estão correndo risco ao cruzar pela ponte com caminhões ou maquinários pesados. — Até as proteções laterais da ponte já foram derrubadas — acrescentou o vereador.

Durante sua manifestação, Elson Bueno Martins sugeriu que o Executivo de Coronel Bicaco procure a prefeita de Santo Augusto propondo uma avaliação conjunta das condições da ponte. — Se existe algum risco, que a ponte seja interditada. Não podem ficar esperando acontecer uma fatalidade — salientou o político do PDT.

De acordo com o edil, os pilares de sustentação da ponte apresentam várias rachaduras. — Uma solução para o momento seria delimitar quais veículos podem passar sobre a ponte, igual fizeram na ponte entre Coronel Bicaco e Campo Novo.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.