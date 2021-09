A Secretaria Municipal de Saúde fará novamente a campanha Vacina Solidária.

Quem puder, poderá doar qualquer alimento não perecível. Tudo o que for arrecadado será repassado para os projetos sociais do Município.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.