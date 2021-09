CPI da Covid aprova convocação de Ana Cristina Valle, ex-esposa de Bolsonaro

Na última quarta-feira (15), a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid, no Senado, aprovou um requerimento que convoca a advogada Ana Cristina Valle, ex-esposa do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), para prestar depoimento. O motivo é a relação dela com o advogado Marconny Albernaz de Faria, investigado sob suspeita de ter atuado como lobista da Precisa Medicamentos, empresa que fechou contrato bilionário com o Ministério da Saúde para vender vacinas.

Caracterizando mais uma derrota para o governo Bolsonaro, a convocação de Ana Cristina Valle, também conhecida como Cristina Bolsonaro, é outro sinal da falta de articulação do governo no Senado. Minoria na CPI e com relação conturbada com o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), o Palácio do Planalto tem sofrido constantes derrotas. Na terça-feira (14), teve uma medida provisória que dificultava a remoção de conteúdo das redes sociais devolvida, iniciativa considerada incomum.

Segundo o senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE), Faria demandou a ex-esposa de Bolsonaro por duas vezes em questões relacionadas ao governo. Em uma delas, afirmou o parlamentar, o advogado pediu uma "atenção especial" para um caso de investigação de corrupção. Ana Cristina é mãe de Jair Renan, o quarto filho do presidente, com quem Faria também admitiu ter uma relação de amizade.

Em outra oportunidade, o advogado recorreu à ex-esposa de Bolsonaro para influenciar a nomeação ao cargo de chefe da Defensoria Pública da União (DPU). O candidato apoiado por Faria era o defensor público Leonardo Cardoso.

— O detalhamento vai ao nível de escolher se o pedido vai por e-mail, vai por mensagem, que é mais pessoal. Vai ao detalhe de tentar atacar os adversários na corrida pela nomeação, dizendo que são de esquerda — relatou Alessandro Vieira.

Questionado por Vieira se conhecia Cardoso, o advogado disse, primeiro, que não. Depois voltou atrás.

— Estive com ele uma vez — afirmou Faria.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.