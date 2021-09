Prefeitura de Humaitá adquire veículos e equipamento para benefício da comunidade

Na última segunda-feira (13), foram entregues os veículos e equipamento que a Administração Municipal de Humaitá adquiriu, uma ambulância e uma Van novas, além de um guincho hidráulico veicular articulado . A ambulância e a Van foram destinadas à Secretaria de Saúde e o guincho à Secretaria de Habitação e Urbanismo.

A ambulância custou R$ 301,4 mil, sendo R$ 202.250,06 oriundos do seguro e R$ 99.149,94 em recursos próprios do Município. Já a Van teve um custo de R$ 278 mil, sendo R$ 100 mil de emenda parlamentar direcionada pelo deputado estadual Aloisio Classmann (PTB) e R$ 178 mil em recursos do Município.

O guincho hidráulico veicular articulado custou R$ 116.240,00 oriundos de recursos próprios do Município. O equipamento foi adaptado em um caminhão recebido da Receita Federal.

O prefeito Paulo Schwade ressaltou que essas aquisições vem para beneficiar toda a comunidade e contribuir para as atividades e demandas das secretarias do município.

