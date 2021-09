Membros do FUNDEB de Miraguaí aprovam prestação de contas

Conselho aprovou as contas do primeiro semestre /2021 (Foto: Divulgação/ASCOM Miraguaí)

Os membros do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e da Valorização dos Profissionais da Educação - CACS – FUNDEB de Miraguaí, estiveram reunidos nesta segunda-feira, dia 13/09, na sala de reuniões da SMEC.

Sob a coordenação do presidente Arlindo Zenker e do vice-presidente professor Nélio Campos, teve como objetivo analisar a prestação de contas do Fundeb/2021 e assuntos gerais.

O presidente Arlindo abriu a reunião e o vice-presidente Nélio apresentou os dados da prestação de contas do primeiro semestre/2021. Após análise do demonstrativo das receitas e despesas o conselho aprovou as contas do primeiro semestre /2021

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.